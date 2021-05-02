Фестиваль дронов: ночью 2 мая небо Петербурга озарят летательные объекты

Фестиваль дронов: ночью 2 мая небо Петербурга озарят летательные объекты
В небо Петербурга поднимутся сотни дронов. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Петербурге 2 мая в первый раз состоится международный фестиваль дронов. Помимо этого планируют гидрофлайшоу при участии членов сборной Российской Федерации.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Вечером второго мая завершится яркое открытие туристического сезона Петербурга. А закончит его в 22:00 гидрофлайшоу с борта теплохода и фестиваль дронов в 22:30 у Петропавловской крепости.

Дроны запрограммированы так, что огни поднимутся в небо синхронно, сооружая при этом разнообразные картины на тему Петербурга. При этом, некоторые из фигур будут анимированы.

Организаторы мероприятия уверены, что гости увидят настоящее чудо и получат незабываемые эмоции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с 1 по 3 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета.

2 мая новости СПб праздник фестиваль дронов


 

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