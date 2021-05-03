Петербурженка рассказала о найденной иголке в конфете

Петербурженка рассказала о найденной иголке в конфете
Ребенок нашел в конфете иголку. Фото: Pixabay

Производитель пока никак не комментирует инцидент. Обошлось без пострадавших.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала о том, как ее ребенок нашел иголку в конфете. Она вспоминает, что купила сладости в «Пятерочке» на улицы Зины Портновой. Об этом сегодня, 3 мая, пишет «Мегаполис».

Женщина отметила, что ребенок разломал конфету «Кит-кат» и обнаружил внутри что-то длинное и острое. К счастью, он не успел откусить ее, так что никто чудом не пострадал. Петербурженка заявляет, что иголка похожа на швейную. Она уже обратилась на горячую линию «Пятерочки». Сотрудники колл-центра пообещали оповестить компанию «Нестле» об инциденте.

Пока что официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец сломал зуб, перекусывая покупным пирожком.

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