Петербуржец сломал зуб, перекусывая покупным пирожком

Мужчина обратился в суд, чтобы добиться компенсации. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина обратился в суд, чтобы добиться компенсации. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчина требует извинений от магазина, а также компенсацию, но пока безуспешно.

Петербуржец рассказал, как сломал зуб, перекусывая пирожком, купленным в «Ленте». Подробностями он поделился с «Мегаполисом».

Все случилось в октябре 2020 года. Мужчина вместе с семьей возвращался домой и решил приобрести пирожок с яблочно-брусничной начинкой. Когда он откусил его, то почувствовал острую боль – зуб наткнулся на что-то твердое и на вкус напоминающее машинное масло. После этого мужчина обнаружил, что у него сломался зуб, а в пирожке увидел причину – железный болт в черной смазке.

После этого, уверяет потерпевший, он жаловался руководству «Ленты» и требовал хотя бы извинений, но так и не смог добиться справедливости. Он собирается разбираться с компанией в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мастер нашел под капотом автомобиля змею.