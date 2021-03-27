В Петербурге мастер нашел под капотом автомобиля змею

Змея успела умереть и иссохнуть, так что никакой опасности не представляет.

Житель Санкт-Петербурга, работающий в автосервисе, рассказал о необычной находке во время ремонта машины. Снимком он поделился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП Санкт-Петербург».

«Иногда визит в автосервис может обернуться вот такими находками. Вынули из-под торпедо ремонтного «Ланоса»»,

— написал автор поста.

Непонятно, как именно змея угодила в машину и как долго там пробыла. К счастью, она не успела никому навредить. Пользователи предположили, что змея была ядовитой, другие же убеждены, что никакой опасности она не представляла. За время нахождения под капотом змея успела превратиться в мумию.

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