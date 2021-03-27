В петербургском парке обнаружили обглоданный скелет ребенка

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения скелета ребенка в Южно-Приморском парке. Об этом сообщает «Оперативное прикрытие».

Днем 23 марта в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она объяснила, что ее сын-подросток, когда прогуливался со своими друзьями, совершил страшную находку.

Недалеко от жилой многоэтажки они обнаружили детский скелет.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что погибшему было около двух-трех лет.

Его рост составлял примерно 94 см.

Следов насильственной смерти правоохранители не нашли.

Известно, что останки ребенка находились в парке довольно давно, так как их успели обглодать животные.

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