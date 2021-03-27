В петербургском парке обнаружили обглоданный скелет ребенка

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после обнаружения скелета ребенка в Южно-Приморском парке. Об этом сообщает «Оперативное прикрытие».
Днем 23 марта в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она объяснила, что ее сын-подросток, когда прогуливался со своими друзьями, совершил страшную находку.
Недалеко от жилой многоэтажки они обнаружили детский скелет.
Прибывшие на место оперативники выяснили, что погибшему было около двух-трех лет.
Его рост составлял примерно 94 см.
Следов насильственной смерти правоохранители не нашли.
Известно, что останки ребенка находились в парке довольно давно, так как их успели обглодать животные.
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