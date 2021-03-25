Отзывается на «кис-кис»: в Подмосковье девочка жила с 65-летним мужчиной и 19-ю кошками

В Подмосковье, в городе Талдом нашли девочку, приблизительно трех-четырех лет в истощенном состоянии, которая отзывается на «кис-кис». Об этом сообщает управление МВД России по Московской области.
Девочка была обнаружена полицейскими, которые погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.
«[Сотрудники полиции] заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина», — рассказали в МВД.
Как сообщает СМИ, вместе с девочкой проживал 65-летний житель Москвы.
Отмечается, что у ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Она не умеет ходить, только ползает.
Вместе с ней в доме жили 19 кошек, а сама она отзывалась на «кис-кис».
На сайте прокуратуры Московской области указано, что девочку доставили в учреждение здравоохранения. По факту нарушений Федерального закона о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей будет проведена проверка.
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