В Петербурге годовалый ребенок утонул в ванне

В полицию доставлена нетрезвая женщина, по недосмотру которой в ванной захлебнулся ее маленький сын.

Вечером 8 марта из квартиры дома по улице Гарькавого после утопления в ванной в состоянии клинической смерти бригадой скорой помощи был госпитализирован годовалый ребенок. По словам матери, она оставила ребенка без присмотра в ванне, вследствие чего он захлебнулся.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 31-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в полицию для разбирательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что смерть четырехмесячного мальчика наступила около 11 часов утра в квартире одного из домов по Шлиссельбургскому проспекту. Посреди ночи ему стало плохо и родители вызвали скорую помощь.