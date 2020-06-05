Грудной ребенок умер после укола, не дождавшись скорую помощь

В Невском районе Петербурга умер младенец после укола обезболивающего препарата.

Как стало известно gazeta.spb.ru, смерть четырехмесячного мальчика наступила около 11 часов утра в квартире одного из домов по Шлиссельбургскому проспекту. Посреди ночи ему стало плохо и родители вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики вкололи малышу препарат дротаверин и уехали. После этого ребенку вновь поплохело, и ему вызвали уже вторую бригаду врачей. Однако карета скорой помощи не успела доехать до младенца.

Точная причина смерти будет установлена специалистами в морге. Правоохранители изъяли шприцы и вскрытую ампулу.

По данным полиции, родители ребенка являются выходцами из Азербайджана, официальной работы у них нет. Семья не состояла на учете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у парадной на Димитрова нашли месячного младенца.