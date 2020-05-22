У парадной на Димитрова нашли месячного младенца

Во Фрунзенском районе Петербурга 21 мая обнаружили месячного мальчика. Ребенок лежал на скамейке у парадной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, младенца заметил 24-летний петербуржец у одного из домов по улице Димитрова. Сразу после этого он обратился в полицию.

Прибывшие на месте полицейские подтвердили информацию об обнаружении ребенка. Мальчика передали медикам.

Видеонаблюдение на месте отсутствует. Полиция разыскивает родственников ребенка и просит всех, кто что-либо знает, сообщить об этом в правоохранительные органы. Родители ребенка предположительно были не славянами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 мая на автобусной остановке на 2 км автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой нашли грудного ребенка. Мальчик был завёрнут в одеяло. Родителей или других родственников рядом с ним не было.