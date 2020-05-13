На остановке в Зеленогорске нашли одинокого грудного ребенка

В Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения грудного ребенка на автобусной остановке. Двухнедельного мальчика нашли вечером во вторник, 12 мая.

Ребенок лежал на автобусной остановке на 2 км автодороги между Зеленогорском и Пухтоловой горой. Мальчик был завёрнут в одеяло. Родителей или других родственников рядом с ним не было. С остановки его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской область.

Матерью мальчика оказался 39-летняя гражданка средеазиатского государства. Женщина находится на территории Петербурга и области без регистрации.

«13 мая 2020 года указанная гражданка обратилась в полицию с явкой с повинной», — сообщает МВД.

Женщина рассказала, что около 19 часов 12 мая оставила сына на остановке в Зеленгорске. Причины её поступка не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревни Хиттолово пьяный отец заснул с маленькой дочерью на руках.