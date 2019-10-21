В Хиттолово пьяный отец заснул на улице с годовалым ребенком на руках

В деревни Хиттолово Всеволожского района Ленобласти родителей полуторагодовалой девочки могут привлечь к административной ответственности. Отец заснул с ребенком на улице.

Девочку обнаружили на руках у спящего отца около семи вечера 20 октября. Мужчина напился и задремал у одного из магазинов, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция подтвердила, что мужчина — 34-летней отец девочки. После случившегося его госпитализировали с признаками алкогольной интоксикации. Ребенка осмотрели медики. Её здоровью ничего не угрожает. Личность матери установлена.

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