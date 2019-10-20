В результате «пьяного» ДТП на проспекте Науки серьезно пострадал двухлетний ребенок

Вечером 20 октября в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием пьяного водителя.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Среди пострадавших оказался маленький ребенок, сообщает «Дорожный инспектор Петербург».

Находившийся за рулем Skoda 28-летний водитель врезался в Volvo, стоящую на светофоре у дома 50/2 по проспекту Науки.

В результате пострадали четыре человека — оба водителя и пассажиры Volvo. Среди пострадавших пассажиров оказался двухлетний мальчик. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу. Остальные получили травмы средней тяжести.

Проверка показала, что водитель, находящийся за рулем Scoda был в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что он уже не в первый раз попадается за рулем в нетрезвом виде.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно количество пострадавших в дорожно-транспортно происшествии, в ходе которого столкнулись маршрутный автобус и трамвай.