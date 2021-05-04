В ТЦ «Норд» задержали буйного посетителя

В ТЦ «Норд» задержали буйного посетителя
Мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчину пришлось держать сразу нескольким охранникам.

В торговом центре «Норд» вечером 3 мая задержали буйного посетителя. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в ТЦ у станции метро «Проспект Просвещения». По предварительным данным, мужчина пытался что-то украсть – на это обратили внимание охранники. Чтобы задержать злоумышленника, привлекли около пяти человек – все это время посетитель вырывался.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые должны передать подозреваемого в краже полицейским. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине задержали мужчину заколовшим на смерть знакомого в живот.

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