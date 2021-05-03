В Гатчине задержали мужчину заколовшим на смерть знакомого в живот

Накануне ночью в Ленинградской области в деревне Шпаньково был обнаружен труп 45-летнего мужчины. Об этом сообщает Следственный управление по Ленобласти.

Ночью 3 мая в квартире в Гатчинском районе в деревне Шпаньково обнаружили мертвого мужчину, у него на животе было колото-резанное ножевое ранение.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

После проведенных следственно-оперативных мероприятий по «горячим следам» правоохранители задержали 28-летнего подозреваемого. Его допрашивают по обстоятельствам совершенного преступления.

Совсем скоро мужчине будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключения его под стражу.

На данном этапе проводятся следственные действия, которые помогут установить все подробности случившегося.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан подозреваемый, который представился полицейским и потребовал с пенсионерки 120 тыс. рублей для решения ДТП с участием ее сына.