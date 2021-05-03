Подозреваемый задержан: в Петербурге мужчина назвался полицейским и взял с пенсионерки 120 тысяч для решения ДТП с участием ее сына

В Московском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки из Адмиралтейского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 27 апреля 78-летней пенсионерке звонил неизвестный. Он представился полицейским и объяснил, что сын пожилой женщины переходил дорогу в неположенном месте и из-за этого произошло дорожно-транспортное происшествие. А теперь, по словам «правоохранителя» необходимо срочно отдать курьеру 120 тысяч рублей, тогда вопрос решится.

В тот же вечер женщина исполнила просьбу «полицейского» и отдала неизвестному мужчине 120 тысяч рублей в своей парадной одного из домов на проспекте Римского Корсакова.

По данному происшествию было возбуждено уголовное по статье «Мошенничество».

Накануне днем после оперативно-разыскных мероприятий у дома 11 по площади Победы правоохранители задержали 24-летний парня. Его подозревают в данном преступлении.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпине задержан мужчина: угнал у пенсионера авто, разбил его и убежал с места ДТП.