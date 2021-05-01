В Колпине задержан мужчина: угнал у пенсионера авто, разбил его и убежал с места ДТП

В Петербурге в Колпино задержали мужчину, который похитил автомобиль у пенсионера, а затем попал на нем в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в Колпине 26 апреля в 12:30 на перекрестке улиц Финляндской и Софийской случилось ДТП.

Когда сотрудники Госавтоинспекции оформляли его, то выяснили, что один из автомобилей — «Фольксваген Поло» в угоне, при этом его водитель скрылся с места аварии.

В этот же день 63-летний пенсионер заявил в правоохранительные органы об угоне своей машины.

Мужчине отдали его автомобиль под сохранную расписку.

А уже 30 апреля в 11:00 после оперативно-розыскных мероприятий у дом 6 по улице Труда в Колпине задержали 35-летний мужчину. Его подозревают в данном преступлении. Отмечается, что он ранее уже был судим за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в развороченной фуре в ДТП на Киевском шоссе под Петербургом погиб водитель.