В США ранен неизвестный при попытке ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

В США ранен неизвестный при попытке ворваться в штаб-квартиру ЦРУ
Мужчину с ранением увезли в больницу. Фото: pixabay

Неизвестный попытался на машине въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

В него выстрелили сотрудники ФБР. Мужчину с ранением увезли в больницу.

Как сообщает NBC News, злоумышленник попытался попасть в штаб-квартиру ЦРУ без специального допуска. Некоторое время с ним вели переговоры. Сообщается, что мужчина вышел из машины и стал размахивать пистолетом, после чего сотрудники ФБР стали стрелять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского. Женщина выразила соболезнования близким убитых, а также назвала погибшего коллегу героем.

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