Стрельба в магазине штата Колорадо унесла жизни десяти человек

В Америке в супермаркете застрелили десять человек. Фото: pixabay

В Америке в супермаркете застрелили десять человек. Фото: pixabay

В Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского. Об этом сообщила глава местной полиции Марис Херольд, слова которой приводятся в Twitter ведомства.

Женщина выразила соболезнования близким убитых, а также назвала погибшего коллегу героем.

«Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли», — заявила она.

Ранее в понедельник 22 марта стало известно, что неизвестный открыл огонь в супермаркете американского города Боулдер в штате Колорадо.

Позже выяснилось, что стрелявший был задержан.

Эти данные подтвердили местные правоохранители органы.

О причинах нападения злоумышленника на сегодняшний день неизвестно.

Также сообщалось, что полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в результате стрельбы в школе США погиб подросток.