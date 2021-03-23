Стрельба в магазине штата Колорадо унесла жизни десяти человек 

В Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского. Об этом сообщила глава местной полиции Марис Херольд, слова которой приводятся в Twitter ведомства.
Женщина выразила соболезнования близким убитых, а также назвала погибшего коллегу героем.
«Мы соболезнуем затронутым семьям. Десять человек погибли», — заявила она.
Ранее в понедельник 22 марта стало известно, что неизвестный открыл огонь в супермаркете американского города Боулдер в штате Колорадо.
Позже выяснилось, что стрелявший был задержан.
Эти данные подтвердили местные правоохранители органы.
О причинах нападения злоумышленника на сегодняшний день неизвестно.
Также сообщалось, что полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в результате стрельбы в школе США погиб подросток.