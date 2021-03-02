В США в школе произошла стрельба

В США в школе произошла стрельба
Школьник устроил стрельбу. Фото: Pixabay

В результате стрельбы в школе США погиб подросток.

Стрельба произошла в городе Пайн-Блафф, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По предварительной информации, один из учеников открыл стрельбу во время перемены, а потом попытался сбежать.

Полиция задержали его в одном из соседних районов. В результате стрельбы погиб школьник, которому было 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

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