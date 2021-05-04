Жителя Гатчине задержали по подозрению в убийстве знакомого

В Гатчине сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве.

В ночь на 3 мая в квартире в деревне Шпаньково нашли тело 45-летнего мужчины. На теле зафиксировано ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по региону.

Подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1992 года рождения, знакомый погибшего. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный ограбил воспитательницу детского сада на 100 тысяч рублей. В Колпино неизвестный, путем отжима входной металлической двери, проник в однокомнатную квартиру.