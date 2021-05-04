ТЭК с 30 апреля переходит на усиленный режим работы

В этот период все плановые работы и переключения на оборудовании и инженерных коммуникациях приостановлены. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

В этот период все плановые работы и переключения на оборудовании и инженерных коммуникациях приостановлены. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Для непрерывного и хорошего теплоснабжения потребителей, предупреждения и ликвидации случаев на объектах ГУП «ТЭК СПб» на майские каникулы переходит на режим повышенной готовности. Он будет действовать во всех производподразделениях организации с 5 вечера 30 апреля до 9 утра 11 мая, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В этот период все плановые работы и переключения на оборудовании и инженерных коммуникациях приостановлены. Земляные работы в охранзонах также запрещены. Контроль качества сетевой воды на контрольных точках тепловых сетей будет усилен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге шесть трамваев изменят маршруты в мае. С субботы до воскресенья движение изменит трамвай №40. С воскресенья до 16-го по другой дороге будут ездить трамваи №9, 55 и 61. 16-17 мая — трамвай №9, 38, 57. 17-26 по другой дороге будут двигаться трамваи №38, 40 и 55.