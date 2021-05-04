Бурение скважин в Азовском море для добычи пресной воды для Крыма начнут в июле

Бурение скважин в Азовском море для добычи пресной воды для Крыма начнут в июле
В Азовском море пробурят скважины. Фото: pixabay

В июле в Азовском море начнут бурить первые скважины для обеспечения Крыма питьевой водой, сейчас под морем проводится разведка.

Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что под Азовским морем находятся крупные запасы пресной воды, но результаты исследований ее качества станут известны в июне.

Ранее полуостров получал пресную воду от Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после присоединения Крыма к России, подачу воды полностью прекратили. Сейчас вопрос решается за счет добычи из подземных источников и водохранилищ местного наполнения, а также артезианских источников, однако запасы обмелели. Правительство направило на решение проблемы порядка 50 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Азовском море начали искать пресную воду для Крыма.

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