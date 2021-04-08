В Азовском море начали искать пресную воду для Крыма

В Крыму появились проблемы с водоснабжением после присоединения полуострова к России в 2014 году. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Крыму появились проблемы с водоснабжением после присоединения полуострова к России в 2014 году. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На Азовском море стартовала разведка дна для поиска запасов пресной воды, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По словам вице-премьера, специалисты проводят исследование дня Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды. Если пресную воду найдут, то ее смогут применять в бытовых нуждах. Также найденная вода станет решением проблемы с Северо-Крымским каналом, значительная часть которого сейчас простаивает.

Кабанов добавил, что параллельно идут работы по поиску подземных месторождений в Симферопольском и Бахчисарайском районах, передает РИА Новости.

Как ранее заявлял президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, под Азовским морем расположены зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут быть и запасы пресной воды.

Проблемы с водоснабжением появились в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Вскоре после этого Украина перекрыла идущий от реки Днепр Северо-Крымский канал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым отклонил требования Украины для решения проблем с водоснабжением.