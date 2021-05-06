Рабочие нашли в земле в Невском районе артиллерийские снаряды

Снаряд нашли в Невском районе. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Снаряд нашли в Невском районе. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Невском районе Петербурга взрывотехники обследовали боеприпасы времен войны, найденные при проведении земляных работ.

Об этом сообщили в городском главке Росгвардии. Накануне, 5 мая, рабочие проводили земляные работы в Невском районе. Они копали землю экскаватором и наткнулись на ржавый предмет, похожий на боеприпас.

О своей находке рабочие сообщили в правоохранительные органы. На место прибыла группа разминирования и нашла в земле еще один подозрительный предмет. Оказалось, что это артиллерийские снаряды калибра 152-мм и 75-мм, лежавшие в почве со времен Великой Отечественной войны.

Снаряды вывезли на полигон за чертой города для уничтожения.

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