Полиция выясняет причины ДТП на Ждановской набережной, в котором пострадали несовершеннолетние

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими подростками на Ждановской набережной.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 4 мая. Около 21:30 18-летний гражданин Среднеазиатского государства за рулем Hyundai при повороте налево не уступил дорогу встречному Kia Rio, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате в автомобиле виновника аварии пострадали две девушки 16 и 17 лет. Одна из них получила тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан водитель Cadillac, устроивший смертельное ДТП в Лужском районе.