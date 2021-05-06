Задержан водитель Cadillac, устроивший смертельное ДТП в Лужском районе

Правоохранители задержали водителя внедорожника Cadillac, ставшего участником смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Трагическая авария случилась в среду, 5 мая, около 5:40 на 149 км трассы «Санкт-Петербург-Псков». 47-летний гражданин Закавказского государства за рулем Cadillac не справился с управлением, в результате чего выехал на «встречку», где столкнулся с авто марки Skoda под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате аварии 36-летняя пассажирка легковушки скончалась в карете скорой помощи, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе произошло смертельное ДТП с участием двух машин.