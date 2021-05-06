Задержан водитель Cadillac, устроивший смертельное ДТП в Лужском районе

Задержан водитель Cadillac, устроивший смертельное ДТП в Лужском районе
Полиция задержала водителя внедорожника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители задержали водителя внедорожника Cadillac, ставшего участником смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Трагическая авария случилась в среду, 5 мая, около 5:40 на 149 км трассы «Санкт-Петербург-Псков». 47-летний гражданин Закавказского государства за рулем Cadillac не справился с управлением, в результате чего выехал на «встречку», где столкнулся с авто марки Skoda под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в результате аварии 36-летняя пассажирка легковушки скончалась в карете скорой помощи, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе произошло смертельное ДТП с участием двух машин.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержанный в Петербурге закладчик хранил дома еще 245 грамм наркотиков
В России за сутки коронавирус выявили у 7 639 человек
Полиция задержала приезжих из Закавказья, грабивших магазины с табаком в ...
За сутки коронавирус унес жизни 35 петербуржцев
В Петербурге коронавирус подхватили еще 715 горожан
Нарушитель ПДД рассчитался с долгами только после угрозы ареста его автомобиля
Полиция выясняет причины ДТП на Ждановской набережной, в котором пострадали ...
Двое мужчин с ножом отобрали у петербуржца наушники и попали в полицию