Куда сходить в Петербурге 7 мая: в «Ленинград Центр» пройдет шоу «О любви не говори»

Куда сходить в Петербурге 7 мая: в «Ленинград Центр» пройдет шоу «О любви не говори»
В "Ленинград Центр" покажут спектакль "О любви не говори". Фото: скриншот Гугл.Карты

В рамках шоу выступят воздушные гимнасты, которые помогут окунуться в особенную атмосферу.

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге в пространстве «Ленинград Центр» состоится шоу «О любви не говори». В рамках него выступят именитые актеры, а также воздушные гимнасты, чтобы показать романтический, полный приключений спектакль.

Шоу является интерпретацией новогоднего спектакля «Старый отель». Обычно его показывают в преддверии зимних праздников, но многие зрители не успели увидеть его в конце декабря 2020 года, в связи с чем было принято решение о возвращении спектакля на сцену.

Начало «О любви не говори» назначено на восемь часов вечера, постановка длится почти два часа, включая музыкальный антракт. Зрителей просят соблюдать все меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пятницу Петербург снова накроют дожди.

анонс майские праздники новости СПб спектакль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели Петербурга и Ленобласти почти три часа туши полыхающий дом в Юкках
На Будапештской двое мужчин изнасиловали свою подругу
В Петербурге Минфин заплатит экс-обвиняемому в халатности 300 тысяч рублей
В Петербурге задержали двух белорусов, обвиняемых в нескольких разбоях на ...
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге состоится без авиации
Росприроднадзор оштрафовал Пулково за сброс сточных вод в Лиговский канал
Чем заняться в Петербурге 7 мая: в Планетарии №1 пройдет концерт Tango Future
Врач рассказал, как правильно преодолеть постковидный синдром