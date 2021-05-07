Куда сходить в Петербурге 7 мая: в «Ленинград Центр» пройдет шоу «О любви не говори»

В "Ленинград Центр" покажут спектакль "О любви не говори". Фото: скриншот Гугл.Карты

В "Ленинград Центр" покажут спектакль "О любви не говори". Фото: скриншот Гугл.Карты

В рамках шоу выступят воздушные гимнасты, которые помогут окунуться в особенную атмосферу.

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге в пространстве «Ленинград Центр» состоится шоу «О любви не говори». В рамках него выступят именитые актеры, а также воздушные гимнасты, чтобы показать романтический, полный приключений спектакль.

Шоу является интерпретацией новогоднего спектакля «Старый отель». Обычно его показывают в преддверии зимних праздников, но многие зрители не успели увидеть его в конце декабря 2020 года, в связи с чем было принято решение о возвращении спектакля на сцену.

Начало «О любви не говори» назначено на восемь часов вечера, постановка длится почти два часа, включая музыкальный антракт. Зрителей просят соблюдать все меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты и помнить о социальной дистанции.

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