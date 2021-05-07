В пятницу Петербург снова накроют дожди

Сегодня в Петербурге сохранится преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Так, в пятницу, 7 мая, метеорологические условия в городе продолжит определять холодная периферия обширного циклона, с центром над севером Карелии. Температурный фон останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов, в Ленобласти потеплеет до +10. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ожидается потепление.