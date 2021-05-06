В Ленобласти в пятницу ожидается потепление

В пятницу, 7 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут 0… +5 градусов, днем потеплеет до +6… +11 градусов.

Ветер юго-западного и южного направлений подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.