В Ленобласти в пятницу ожидается потепление

В Ленобласти в пятницу ожидается потепление
Днем потеплеет до +6... +11 градусов. Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут 0… +5 градусов, днем потеплеет до +6… +11 градусов.

Ветер юго-западного и южного направлений подует со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

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