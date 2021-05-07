В Петербурге умер режиссер и актер Олег Зорин

Артисту был 81 год.

В Санкт-Петербурге утром 6 мая скончался режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Зорину был 81 год, причины смерти не называются. Известно, что до последних дней артист продолжал работать в театре и успел много для него сделать. Зрителям Зорин полюбил по ролям в спектаклях «Жестокость», «Человек и джентльмен», «Фредерик, или Бульвар преступлений». В качестве режиссера он работал над постановками по Довлатову и Пушкину.

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