Актриса Мария Кожевникова чуть не умерла из-за отравления газом

Артистка заявила, что утечка газа произошла в арендованном доме в Тверской области.

Актриса Мария Кожевникова рассказала об инциденте, в результате которого она чуть не погибла. Об этом пишет «7дней».

Все случилось в Тверской области, куда Кожевникова и ее семья поехали отдыхать. Перед сном и актриса, и ее супруг чувствовали себя не очень хорошо. Кожевникова проснулась благодаря сыну, который почувствовать боль в животе и попросил бабушку разбудить маму. Артистка вспоминает, что не чувствовала тела и не могла толком пошевелиться. Кожевникой и ее супругу вызвали врачей, но они были не готовы оказывать помощь. Тогда было принято решение обратиться к платным бригадам из Москвы и Твери, те поставили актрисе капельницу.

Врачи отметили, что Кожевниковой оставалось жить не больше часа, но ее удалось спасти.

«До сих пор прихожу в себя… Меня спас мой сын Ваня Теперь я точно знаю, что дети — ангелы и через них говорит Бог. Это был знак свыше: меня «оставили», чтобы я воспитала своих детей»,

— уверена Мария.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что трещины в стенах и утечка газа вызвали беспокойство жителей на Двинской.