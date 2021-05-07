В Петербурге фотографируют радугу

Сегодня на улицах Петербурга выдалась прохладная и мокрая погода. После серии кратковременных дождей на закате дня проявилась радуга. Погодное явление подняло петербуржцем настроение. Люди стали массово фотографировать радугу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу петербуржцев вновь ожидает дождливая погода. Сегодня в Петербурге будет облачная погода. Местами ожидается умеренный дождь. В пятницу, 7 мая, температура воздуха поднимется до +7..+9 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду.