В пятницу петербуржцев вновь ожидает дождливая погода

В пятницу петербуржцев вновь ожидает дождливая погода
Горожанам следует выходить из дома с зонтом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня в Петербурге будет облачная погода. Местами ожидается умеренный дождь.

В пятницу, 7 мая, температура воздуха поднимется до +7..+9 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей. Канализационные сети Петербурга рассчитаны максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут.

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