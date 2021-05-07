В пятницу петербуржцев вновь ожидает дождливая погода

Горожанам следует выходить из дома с зонтом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Горожанам следует выходить из дома с зонтом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня в Петербурге будет облачная погода. Местами ожидается умеренный дождь.

В пятницу, 7 мая, температура воздуха поднимется до +7..+9 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 метров в секунду.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей. Канализационные сети Петербурга рассчитаны максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут.