«Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей

Сегодня в Петербурге весь день будут лить сильные дожди, из-за которых может подтопить улицы. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

Об этом рассказали в пресс-службе петербургского «Водоканала». На улицах города будут дежурить 47 специализированных бригад. Рабочих обеспечили специальной водоотливной техникой, чтобы откачивать дождевую воду в местах скопления и доставать посторонние предметы из стоков.

Канализационные сети Петербурга рассчитаны максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут. Далее возникают локальные подтопления, вода на которых полностью убывает за 20-30 минут после окончания дождя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 мая синоптическую ситуацию в городе будет определять центральная часть циклонического вихря, названного немецкими синоптиками «Фюрхтеготт» (Fürchtegott). По расчетам за сутки может выпасть 9-14 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая.