«Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей

&#171;Водоканал&#187; готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за сильных дождей
В Петербурге ожидаются сильные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Петербурге весь день будут лить сильные дожди, из-за которых может подтопить улицы. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

Об этом рассказали в пресс-службе петербургского «Водоканала». На улицах города будут дежурить 47 специализированных бригад. Рабочих обеспечили специальной водоотливной техникой, чтобы откачивать дождевую воду в местах скопления и доставать посторонние предметы из стоков.

Канализационные сети Петербурга рассчитаны максимум на 7,2 мм осадков за 20 минут. Далее возникают локальные подтопления, вода на которых полностью убывает за 20-30 минут после окончания дождя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 мая синоптическую ситуацию в городе будет определять центральная часть циклонического вихря, названного немецкими синоптиками «Фюрхтеготт» (Fürchtegott). По расчетам за сутки может выпасть 9-14 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая.

водоканал дожди новости СПб осадки подтопления


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бабушка ударила 11-летнего обидчика внука на детской площадке в Петербурге
«Водоканал» готовится к подтоплениям на улицах Петербурга из-за ...
В Бокситогорском районе волонтеры исполнили концерт для ветерана ВОВ в его дворе
«Севкабель Порт» откроет собственную площадку для выгула собак
Грузовик устроил массовое ДТП и собрал пробку на Московском шоссе
Петербургское метро будет закрыто ночью 9 мая
Проходивший военную службу петербуржец выплатит более 750 тыс. рублей за ...
Служба «Ask me SPb» поможет туристам сориентироваться в центре Петербурга