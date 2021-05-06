В четверг в Петербурге потеплеет до +9 и польет дождь

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут дожди, временами сильные. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 6 мая, синоптическую ситуацию в городе будет определять центральная часть циклонического вихря, названного немецкими синоптиками «Фюрхтеготт» (Fürchtegott). По расчетам за сутки может выпасть 9-14 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая.

««Фюрхтеготт» зальет дождями», — написал специалист в своем Facebook.

Температура воздуха составит от 7до 9 градусов тепла, по области потеплеет до +10. Ветер подует юго-восточный, с переходом на юго-западный с порывами до 4-9 метров в секунду, порывистый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о сильном тумане в четверг.