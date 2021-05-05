Жителей Ленобласти предупредили о сильном тумане в четверг

Также на территории региона будет гулять сильный ветер.

В Ленинградской области в четверг, 6 мая, ожидается сильный туман. Он опустится на регион ночью, видимость составит 500 метров и менее. Спасатели просят автомобилистом соблюдать скоростной режим и быть в целом осторожнее на дорогах. То же касается пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Известно также, что день выдастся ветреным – ветер разгонится до 17 метров в секунду. Ожидается в том числе гололедица, что тоже увеличит вероятность различных дорожных инцидентов.

Автомобилистам не стоит в этот день парковать свои машины у шатких конструкций и деревьев, а местным жителям нужно убрать все вещи с балконов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова будет холодно и дождливо.