В Петербурге снова будет холодно и дождливо

В среду, 5 мая, ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта, приближающегося с запада. Температурный фон немного повысится, но пока показания термометров останутся на 4-5° ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.

Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов. В Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +3…+8 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.