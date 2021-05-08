В Петербурге задержали мужчину, который с ножом кидался на прохожих

В Петербурге задержали мужчину, который с ножом кидался на прохожих
Агрессора задержали. Фото: Baltphoto

В Петербурге сотрудники полиции обезоружили вооружённого мужчину, который приставил нож к горлу женщины.

Инцидент произошел у дома 69 по проспекту Металлистов. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, незадолго до этого инцидента мужчина попытался похитить бутылку водки из сетевого магазина на Пискаревском проспекте, но ему помешал охранник.

Выбежав на улицу, горе-грабитель, который, как оказалось, был вооружён ножом, схватил проходящую мимо с трехлетним ребёнком женщину и, приставив лезвие к ее горлу, пытался скрыться во дворах, прикрываясь ей. В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую прохожую. Его успели обезоружить и задержать. К счастью, никто не пострадал.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по трем статьям.

нож пискаревский проспект проспект металлистов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» объявил состав на матч с «Уфой»
День Победы в Петербурге: как пройдет один из важнейших праздников для страны
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом: ситуация остается ...
На Московском шоссе иномарка влетела в бетонный мост: водитель погиб
Российский комплекс зафиксировал повышенную активность в космосе
В Петербурге задержали мужчину, который с ножом кидался на прохожих
В Ленобласти 8 мая объявлено штормовое предупреждение
В Ленобласти еще 74 человека заразились коронавирусом