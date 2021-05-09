В Омской области продолжают искать главу регионального Минздрава

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал. Фото: omskportal.ru

Управление МВД по Омской области опровергло информацию об обнаружении пропавшего на севере региона министра здравоохранения области Александра Мураховского. Об этом сообщает в ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Поиски главы регионального Минздрава продолжаются.

Александр Мураховский два дня назад уехал на квадроцикле в лес и пропал.

В поисках задействованы около 100 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры.

Александр Мураховский уехал с охотничьей базы. Около суток знакомые искали его сами, потом обратились в полицию. Поисковую операцию осложняет болотистость. Спасатели используют вертолёт и дрон. Квадрацикл удалось найти.