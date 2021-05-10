Северную столицу коммунальщики могут оставить без тепла уже на днях

Отопление в Петербурге могут отключить уже в ближайшие дни. Фото: Pixabay

Отопление в Петербурге могут отключить уже в ближайшие дни. Фото: Pixabay

В Петербурге планируется выключить отопление в домах раньше, чем положенно. Об этом сообщается в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Так, работы, связанные с переходом на периодическое протапливание могут случиться уже на этой неделе.

Известно, что Администрация города на Неве рассматривает вопрос о прекращении подачи отопления и перехода на периодического протапливания.

Руководство города отмечает, что процесс перехода должен произойти уже вот-вот.

Однако пока дожидаются необходимого распоряжения комитета по энергетике. Его планируют выслать уже в ближайшие дни, примерно 11 или 12 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реформирование в системе расчетов за газ в Украине возможно оставят поставщиков коммунальных услуг без права приобретать голубое топливо, а граждан страны лишить горячей воды и отопления.