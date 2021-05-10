В Петербурге 11 мая ожидается до +24 градусов

В Петербурге 11 мая ожидается до +24 градусов
В Петербурге непривычно солнечно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге 11 мая потеплеет до +24 градусов, осадки не прогнозируются.

Так, во вторник, 11 мая, ночью ожидается переменная облачность, днем небольшая облачность. Южный ветер подует в темное время суток со скоростью до 5–10 метров в секунду, днем его порывы составят 7–12 м/с.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС, ночью столбик термометра покажется +9… +11 градусов, днем потеплеет до +24. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый рабочий день в Ленинградской области ожидается небольшая облачность, без осадков.

новости СПб погода потепление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 11 мая ожидается до +24 градусов
Северную столицу коммунальщики могут оставить без тепла уже на днях
Во вторник в Ленобласти потеплеет до +25 градусов
ДТП спровоцировало полтора километра пробки на Новоприозерском шоссе в Ленобласти
Прокуратура выяснит, как избитая первоклашка осталась одна в кафе на ...
Максим Галкин взял своих детей и уехал от Аллы Пугачевой прямо в праздник
Омского министра нашли живым после трех суток блуждания по лесу
У Владимира Путина после прививки хорошие показатели антител в коронавирусу