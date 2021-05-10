В Петербурге 11 мая ожидается до +24 градусов

В Петербурге 11 мая потеплеет до +24 градусов, осадки не прогнозируются.

Так, во вторник, 11 мая, ночью ожидается переменная облачность, днем небольшая облачность. Южный ветер подует в темное время суток со скоростью до 5–10 метров в секунду, днем его порывы составят 7–12 м/с.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС, ночью столбик термометра покажется +9… +11 градусов, днем потеплеет до +24. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый рабочий день в Ленинградской области ожидается небольшая облачность, без осадков.