Хейт вместо сочувствия: как на Бузову после госпитализации обрушилась волна критики

Пока одни поклонники переживали за здоровье российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой, попавшей в больницу, другие обрушились на нее с критикой. В видеозаписях звезды из клиники увидели желание «хайпануть». Окончательно пользователей из себя вывело видео, которое экс-участница шоу «Дом-2» записала 9 мая.

О том, что Ольга Бузова попала в больницу, стало известно 5 мая. Звезда, которая каждым своим шагом делится с подписчиками, не выходила в Instagram почти сутки. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что телеведущая была госпитализирована. Говорили, что она перенесла срочную операцию.

Через какое-то время сама Бузова опубликовала видеозапись из больницы, которая встревожила поклонников еще больше.

«Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей», — говорит Бузова, еле шевеля губами.

Уже тогда многие подписчики обвинили певицу в желании «хайпануть».

По социальным сетям начали распространяться заявления, сделанные якобы сотрудниками больницы, в которой оказалась певица. Утверждалось, что у Бузовой была назначена плановая операция.

«Она трагедию разыграла для пиара. Просто я работаю в клинике, где она лежит. Нам всем очень смешно наблюдать за этим театром одного актера», — говорится в одном из таких сообщений.

Назвали и цель операции – исправление носовой перегородки.

Шумиху, которую подняла теледива, возмутила и общественного деятеля Екатерину Гордон. Она также заявила, что пиарщики певицы устроили игру под названием «Угадай диагноз Бузовой».

«Если, мадам, у вас геморрой или передоз, то скрывайте, а если вам реально плохо, то не спекулируйте на подобных темах», — написала она на своей странице в Instagram.

К слову, Бузова все-таки решила ответить хейтерам. Всех комментаторов она сама обвинила в желании «словить хайп»

«Люди, с которыми я никогда в жизни не виделась, и которые меня не знают, кинулись строчить посты в соцсетях о подробностях моей операции… Затрагивая очень интимные и крайне личные вопросы. На что «люди» только не готовы, чтобы словить ежеминутный хайп», — высказалась она.

К слову, причину госпитализации она называть так и не стала, лишь отметив, что пустяковых болезней не бывает.

Ситуация с госпитализацией звезды стала не единственным, за что Бузову критиковали в последние дни. Еще больше хейтеров вывело из себя видео, записанное Бузовой в пижаме 9 мая. В День Победы она решила опубликовать запись минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Видео разнеслось по социальным сетям и вызвало немало недовольства. Певицу обвинили в желании «пропиариться», отметив, что у нее нет «ничего святого».

С критикой на Бузову обрушились и в прошлом году за фотосессию в военной форме ко Дню Победы. Некоторые подписчики посчитали такие снимки кощунством. Жестко о певице высказалась блогер Лена Миро, назвав подобные посты хайпом на костях погибших военных.

Годом ранее Бузова вывела пользователей Сети из себя, назвавшись «блокадницей». В тот раз в Instagram она опубликовала видео, на котором облизывает тарелку.

«Ну вкусно если мне… Я блокадница», — говорит на кадрах Бузова.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что после госпитализации Ольги Бузовой поклонники затравили ее сестру.