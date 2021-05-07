За что пользователи Сети травят сестру Бузовой, пока певица лежит в реанимации

На днях российская телеведущая и певица Ольга Бузова заставила поклонников не на шутку переживать – она попала в больницу, где находится до сих пор. Ее сестра, Анна, пока не спешит утешить фанатов и рассказать подробности о состоянии звезды. В ее блоге – улыбки, пожелания с «Добрым утром» и хорошее настроение, что вызывает у многих подписчиков раздражение. Девушку начали засыпать оскорбительными комментариями и личными сообщениями.

Травля в Instagram

Блог Анны Бузовой пользуется немалой популярностью – она собрала свою армию поклонников. Среди ее подписчиков в Instagram – 2 млн человек.

Проблемы со здоровьем есть и у самой Анны. В прошлом году она ошарашила поклонников новостью – в 32 года пережила инсульт. Ее молодой человек быстро доставил ее ко врачу. Она признавалась, что инсульт изменил ее лицо, а правые рука и нога лишились чувствительности. У инстазвезды также нарушилась речь.

«Мычишь и ревешь от безысходности», — так Анна описывала свое состояние. Ей пришлось пройти реабилитацию.

Совсем недавно на больничной койке оказалась ее сестра Ольга, после чего пользователи сети и развернули травлю против Анны. Что именно происходит с певицей, пока не ясно. Глядя на Instagram Анны, многие подписчики решили, что она вовсе не переживает за состояние сестры. На странице блогера – пожелания с «Добрым утром» и улыбки. Такое некоторые поклонники Ольги Бузовой вынести не смогли. В комментариях к фото и в личные сообщения они начали посылать Анне оскорбления.

«Стараюсь не реагировать, плохо получается. Особенно когда желают смерти и повторного инсульта. Это сложно не воспринимать», — отметила Анна Бузова в комментариях.

Травля закончилась тем, что в сторис Анна Бузова объявила о закрытии комментариев и сообщила, что не будет читать личные сообщения. При этом едва ли она вызвала своим сообщением положительную реакцию – в сторис она улыбается на камеру.

Что происходит с Ольгой Бузовой?

О госпитализации Ольги Бузовой стало известно 5 мая. Она не выходила на связь с подписчиками почти сутки, а позже в СМИ появилась информация о том, что она находится в больнице.

Утверждалось, что она пережила экстренную операцию.

Накануне знаменитость все же вышла на связь. Она опубликовала видео, которое еще больше встревожило фанатов.

«Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей», — с трудом сообщила телеведущая и попросила поклонников не переживать.

Подробностей о состоянии певицы пока нет.

Вражда сестер

Отметим, что Анна и Ольга не общались – полтора года они были в ссоре. Девушки поругались во время совместного отдыха во Франции. В тот раз домой они вернулись порознь: Ольга – в бизнес-классе, а Анна – экономом. Родственницы даже отписались друг от друга в Instagram.

Тогда выдвигали разные версии причин разрыва. Одна из них была в деньгах. Telegram-каналы обратили внимание на то, что ссора между сестрами произошла как раз в тот момент, когда их мать переписала свою долю в кафе BuzFoot на старшую дочь, Ольгу.

Помирились они только летом прошлого года. Ольга пришла на праздник в честь дня рождения сестры. Ссорились они и в прошлом. Анна также участвовала в телепроекте «Дом-2», где предпочитала общаться с избранником Бузовой-старшей Романом Третьяковым.

Однажды Анна также признавалась, что знаменитая сестра отбила у нее молодого человека.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как Ольгу Бузову травили в школьные годы.