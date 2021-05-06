Бузова вспомнила, как ее травили в школьные годы

Над артисткой издевались не только психологически, но и физически.
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в школьные годы она пережила издевательства. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Артистка приняла участие в бизнес-конференции, в рамках которой вспомнила о пути своего становления. Она отметила, что в детстве с ней хотела дружить девочка, но когда не увидела взаимного интереса в общении, то начала настраивать против Бузовой других одноклассников.
«Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня»,
— рассказала Бузова.
Дети, желающие отомстить артистке, измазали ей волосы и «поставили крест на лбу». Бузова считает, что именно сложности сделали ее сильной.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему Ольга Бузова оказалась на больничной койке.