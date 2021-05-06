Бузова вспомнила, как ее травили в школьные годы

Над артисткой издевались не только психологически, но и физически.

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что в школьные годы она пережила издевательства. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Артистка приняла участие в бизнес-конференции, в рамках которой вспомнила о пути своего становления. Она отметила, что в детстве с ней хотела дружить девочка, но когда не увидела взаимного интереса в общении, то начала настраивать против Бузовой других одноклассников.

«Со мной хотела общаться моя одноклассница, но я не проявила интереса. В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня»,

— рассказала Бузова.

Дети, желающие отомстить артистке, измазали ей волосы и «поставили крест на лбу». Бузова считает, что именно сложности сделали ее сильной.

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