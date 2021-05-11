В Германии объяснили, почему важно достроить «Северный поток-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла (Tino Chrupalla) заявил, что строительство «Северного потока 2″ должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны обеим сторонам.

«Альтернатива для Германии» по-прежнему поддерживает завершение строительства «Северного потока — 2» прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.