Движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта

Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В транспортном тоннеле у Гренадерского моста начались работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ремонтные работы начались накануне, 10 мая. До следующего понедельника, 17 мая, в тоннеле будут поэтапно ограничивать движение в обоих направлениях.

Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая.

Ведомство обратилось к петербуржцам с просьбой быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восьмикилометровая пробка собралась на КАД из-за дорожных ограничений. Судя по карте, автомобилистов ждут дорожные ограничения перед мостом. Движение тормозит и авария рядом с развязкой с Народной улицей