Движение в тоннеле у Гренадерского моста ограничат на время ремонта

В транспортном тоннеле у Гренадерского моста начались работы по замене асфальтобетонного покрытия.
Как сообщили в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ремонтные работы начались накануне, 10 мая. До следующего понедельника, 17 мая, в тоннеле будут поэтапно ограничивать движение в обоих направлениях.
Проезд по тоннелю у Гренадерского моста будет затруднен до 07:00 17 мая.
Ведомство обратилось к петербуржцам с просьбой быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что восьмикилометровая пробка собралась на КАД из-за дорожных ограничений. Судя по карте, автомобилистов ждут дорожные ограничения перед мостом. Движение тормозит и авария рядом с развязкой с Народной улицей