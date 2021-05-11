Восьмикилометровая пробка собралась на КАД из-за дорожных ограничений

Сегодня утром, 11 мая, на внутреннем кольце КАД собралась огромная пробка. Проявить терпение придется водителям, которые едут в сторону Большого Обуховского моста.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:30 утра, протяженность дорожного затора перед вантовым мостом выросла до восьми километров. Красным выделен участок внутреннего кольца КАД почти до развязки с проспектом Косыгина. Судя по карте, автомобилистов ждут дорожные ограничения перед мостом. Движение тормозит и авария рядом с развязкой с Народной улицей.

«Всем кто едет по внутреннему кольцу КАД — терпения вам. Пробка аж от Кудрово», — пишут петербуржцы в соцсетях.

Кроме того, серьезные заторы образовались на дорогах, примыкающим к КАД в Невском районе города и Всеволожском районе Ленобласти. Так, пробки ждут автомобилистов на Октябрьской набережной, Народной улице, трассе «Кола».

Пробка есть и на внешнем кольце КАД от развязки с «Колой» до съезда на Колтуши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге оценили в три балла.