Утренние пробки в Петербурге оценили в три балла

Утренние пробки в Петербурге оценили в три балла
11 мая пробки в Петербурге составляют 3 балла. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 3 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

Утром 11 мая движение транспортных средств затруднено на Шоссейной улицы близ развязки КАД с Рябовским шоссе. Пробки наблюдаются и в окрестностях Кудрово — заторы возникли на пересечении Ленинградской и Областной улиц, а также на развязке Центральной улицы и проспекта Строителей.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Красносельском районах.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.

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Утренние пробки в Петербурге оценили в три балла