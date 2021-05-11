Петербургские трамваи пойдут по другим маршрутам в Ураза-Байрам

Петербургские трамваи пойдут по другим маршрутам в Ураза-Байрам
Празднование Ураза-байрама закроет движение трамваев у Соборной мечети. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 13 мая, празднование Ураза-байрама закроет движение трамваев на Кронверкском проспекте у Соборной мечети на Петроградской стороне.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса». Трамваи не будут ходить по Кронверкскому проспекту в период с 03:45 до 06:00. Из-за этого трамваи №6 и 40 изменят свои маршруты.

Трамвай №6 поедет от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующему маршруту до 19-й линии Васильевского острова.

Трамвай №40 направят от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Льва Толстого, далее по улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до станции метро «Выборгская». Обратно он поедет по Лесному проспекту и Гренадерской улице.

Также трамвай №40 будет ходить от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 19-й линии Васильевского острова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в день Радоницы на маршруты к кладбищам Петербурга выйдут дополнительные автобусы.

изменение маршрутов кронверкский проспект новости СПб петроградская сторона трамваи ураза-байрам


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хулиган, который едва не задушил девушку в хостеле в Петербурге, задержан
Главное о стрельбе в школе в Казани: заведено уголовное дело о массовом ...
На переезде в Трубниково скутерист погиб под поездом, отправив в реанимацию ...
Авиакомпания «Россия» примет участие в фестивале SPbTransportFest
Ураза-байрам выходит из самоизоляции: мусульмане Петербурга смогут ...
В Ленобласти еще 78 человек заразились коронавирусом
Жителю Выборга, который насиловал девочек в парках, предъявили обвинение
В Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище