Петербургские трамваи пойдут по другим маршрутам в Ураза-Байрам

В четверг, 13 мая, празднование Ураза-байрама закроет движение трамваев на Кронверкском проспекте у Соборной мечети на Петроградской стороне.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса». Трамваи не будут ходить по Кронверкскому проспекту в период с 03:45 до 06:00. Из-за этого трамваи №6 и 40 изменят свои маршруты.

Трамвай №6 поедет от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующему маршруту до 19-й линии Васильевского острова.

Трамвай №40 направят от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Льва Толстого, далее по улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до станции метро «Выборгская». Обратно он поедет по Лесному проспекту и Гренадерской улице.

Также трамвай №40 будет ходить от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 19-й линии Васильевского острова.

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