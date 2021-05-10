В день Радоницы на маршруты к кладбищам Петербурга выйдут дополнительные автобусы

В день Радоницы на маршруты к кладбищам Петербурга выйдут дополнительные автобусы
Всего на маршруты к кладбищам дополнительно выйдут 33 автобуса, четыре трамвая и восемь троллейбусов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 11 мая, петербуржцы будут отмечать Радоницу — день поминовения усопших. В этот день перевозчики увеличат количество автобусов, трамваев и троллейбусов к городским кладбищам.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского «Организатора перевозок». К Южному кладбищу добавят автобусов на маршруты №90 и 195. К Северному кладбищу будут чаще ходить автобусы №397 и 398. К Крематорию усилят движение по автобусному маршруту №138. К Иликовскому кладбищу — №347. К Казанскому кладбищу — №382.

Кроме того, будет увеличено количество трамваев на маршрутах № 27 и 43, а также троллейбусов — 9, 20, 38 и 40.

Всего на маршруты к кладбищам дополнительно выйдут 33 автобуса, четыре трамвая и восемь троллейбусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 по 10 мая автобусы работают по графику воскресенья.

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